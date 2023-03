Deposito... in negozio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Deposito... in negozio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : RETROBOTTEGA

Soluzione e Curiosità per: Deposito... in negozio L'archivio di deposito, secondo la legislazione italiana, è la seconda fase della vita dell'archivio. Durante il periodo di deposito la documentazione versata dagli organi periferici dello Stato negli Archivi di Stato competenti giace per trent'anni, vicino al termine dei quali vanno effettuate le operazioni di scarto del materiale che non si intende conservare da parte delle commissioni di sorveglianza e scarto riunite appositamente. Il materiale che non è scartato entra nella ... I ragazzi del retrobottega (The Small Back Room) è un film del 1949 diretto da Michael Powell e Emeric Pressburger, basato sul romanzo del 1943 The Small Back Room di Nigel Balchin. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

