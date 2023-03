Il re dei parti che versò oro fuso in gola a Crasso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il re dei parti che versò oro fuso in gola a Crasso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ORODE

Soluzione e Curiosità per: Il re dei parti che verso oro fuso in gola a Crasso Orode II, riportato anche nella versione Urud II (in partico Werod) (... – 37 a.C.), fu re dei Parti dal 57 a.C. al 37 a.C., appartenente alla dinastia arsacide. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

