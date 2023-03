Creò il sistema periodico - Cruciverba

La Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A., conosciuta come Rai, è la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiofonico e televisivo in Italia. È il primo polo televisivo in Italia e una delle più grandi aziende di comunicazione d'Europa, il quinto gruppo televisivo del continente. Nata nel 1924 con il nome di Unione radiofonica italiana, divenne Ente italiano per le audizioni radiofoniche (EIAR) nel 1927, poi Radio Audizioni Italiane (RAI) nel 1944 e infine ...

Dmitrij Ivanovic Mendeleev (in russo: ´ ´ ´ , Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['dmitrij 'vanv mnd'lejf]; Tobol'sk, 8 febbraio 1834 – San Pietroburgo, 2 febbraio 1907) è stato un chimico russo. Inventore della tavola periodica degli elementi, a differenza di altri precedenti contributori alla tavola, fornì un sistema di classificazione che prevedeva le caratteristiche di elementi non ancora scoperti.