Consumate dal fuoco - Cruciverba

In girum imus nocte et consumimur igni è un famoso palindromo in lingua latina che, tradotto in italiano, restituisce "giriamo in tondo nella notte e veniamo consumati dal fuoco".

Artaserse IV Arses (... – 335 a.C.) è stato un Gran Re (Shah) di Persia della dinastia achemenide, nonché un sovrano della XXXI dinastia egizia.