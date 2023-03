Le consonanti in serie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le consonanti in serie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : SR

Soluzione e Curiosità per: Le consonanti in serie Nella fonetica articolatoria, una consonante occlusiva (nota anche come plosiva, o contoide occlusiva o, in breve, occlusiva) è una consonante che viene generata mediante il blocco completo del flusso d'aria a livello della bocca, della faringe o della glottide, e il rilascio rapido di questo blocco e viene classificata secondo il proprio modo di articolazione. Sigle Saarländischer Rundfunk – emittente radio-televisiva tedesca

– emittente radio-televisiva tedesca Sacra Rota

Special Reconnaissance – ricognizione speciale, attività tattica militare

– ricognizione speciale, attività tattica militare Spot reduction – dimagrimento localizzato

– dimagrimento localizzato Spot reduction – tipo di allenamento cardiofitness

– tipo di allenamento cardiofitness Strada regionale

Struttura residenziale – struttura extra-ospedaliera in cui si svolgono attività di riabilitazione e terapeutiche per soggetti con disturbi mentali

Sveriges Radio – emittente radiofonica svedese Chimica Sr – simbolo chimico dello stronzio Codici SR – codice vettore IATA di Swissair (non più esistente)

sr – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua serba

SR – codice ISO 3166-1 alpha-2 del Suriname

SR – codice ISO 3166-2:AL del distretto di Saranda (Albania)

SR – codice ISO 3166-2:GT di Santa Rosa (Guatemala)

SR – codice ISO 3166-2:ID di Sulawesi Occidentale (Indonesia)

SR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Siracusa (Italia)

SR – codice ISO 3166-2:LY di Surt (Libia)

SR – codice ISO 3166-2:MD di Soroca (Moldavia) Informatica .sr – dominio di primo livello del Suriname

– dominio di primo livello del Suriname Flip-Flop SR (Set-Reset) – Un tipo di memoria volatile molto veloce. Religione S.R. – Pie Suore della Redenzione Altro sr – simbolo dello steradiante

Sr. – abbreviazione di senior

SR – targa automobilistica di Siracusa (Italia)

SR – targa automobilistica di Steyr (Austria)

SR – targa automobilistica di Straubing (Germania)

SR – targa automobilistica di Rybnik (Polonia)

Aprilia SR – ciclomotore della Aprilia Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Sr» Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

