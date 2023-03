Collocare un fatto... nel tempo - Cruciverba

Che tempo che fa è un programma televisivo italiano di genere varietà e talk show, trasmesso su Rai 3 dal 13 settembre 2003 al 4 giugno 2017 e dal 27 settembre 2020, su Rai 1 dal 24 settembre 2017 al 2 giugno 2019 e su Rai 2 dal 29 settembre 2019 al 24 maggio 2020 con la conduzione di Fabio Fazio.

La Dataria apostolica (originariamente denominata "Dataria de' Brevi", e successivamente "Dataria de' Brevi e de' Lotti") era un importante ufficio della Curia romana creato nel XIV secolo con competenze in materia di benefici ecclesiastici e di grazie; era presieduto da un datario, che non era necessariamente un cardinale, anche se per consuetudine, l'incarico era quasi sempre ricoperto da un porporato. Prima della riforma della Dataria del 1908, per lunghi periodi il titolo di datario non fu in uso e la Dataria rimase presieduta da un pro-datario.