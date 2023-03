Che non cambia mai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Che non cambia mai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : INVARIABILE

Soluzione e Curiosità per: Che non cambia mai Mai dire... è una serie di programmi televisivi e radiofonici, presenti nei palinsesti dal 1989, creati e condotti dalle voci fuori campo della Gialappa's Band. Si tratta di uno dei programmi più originali e riusciti di tipo comico, nati in televisione che hanno segnato modi di dire e di fare lungo un arco di oltre trent'anni, lanciando o rilanciando comici che sono poi diventati campioni ... Il sostantivo (o nome) è la parte variabile del discorso che indica una persona, un luogo, una cosa o, più in generale, qualsiasi entità animata, inanimata o immaginata. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Che non cambia mai : cambia; cambiano i legumi nei tegami Trasformare o cambiare di posto La percentuale del cambiavalute cambiano il litro in metro cambiano palo in pila Cerca altre Definizioni