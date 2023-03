Che deve avere la precedenza - Cruciverba

L'Ufficiale di Campo (UdC) è una figura arbitrale della pallacanestro che durante le partite coadiuva gli ufficiali di gara (arbitri) da un tavolo posto tra le panchine delle due squadre.

Le reti transeuropee dei trasporti (in uso anche al singolare; in acronimo: RTE-T; in francese: Réseau transeuropéen de transport; in inglese: TEN-T, Trans-European Networks - Transport) sono un insieme d'infrastrutture di trasporto integrate previste per sostenere il mercato unico, garantire la libera circolazione delle merci e delle persone e rafforzare la crescita, l'occupazione e la competitività dell'Unione europea.