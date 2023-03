Cavo per ormeggiare - Cruciverba

L'ormeggio è l'insieme delle operazioni nautiche che si effettuano per rendere stabilmente ferma un'imbarcazione in un dato punto della costa (generalmente il molo di un porto); è anche il luogo in cui il natante viene tenuto fermo, nonché ogni elemento accessorio utilizzato per stabilizzarne la posizione.

Adamo Mario Fiamberti, detto Amarro (Stradella, 10 settembre 1894 – Feltre, 31 agosto 1970), è stato uno psichiatra italiano che per primo, nel 1937, eseguì un'operazione di lobotomia transorbitale, accedendo ai lobi frontali del cervello attraverso le orbite oculari.