Cassa Depositi e Prestiti - Cruciverba

La Cassa depositi e prestiti (in sigla CDP), nota anche come Gruppo CDP, è un'istituzione finanziaria italiana, sotto forma di società per azioni a controllo pubblico, circa l'83% delle azioni sono del Ministero dell'economia e delle finanze, e per circa il 16% da diverse fondazioni bancarie.

CDP Equity è una società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti.