Capotribù arabo - Cruciverba

Gli Almohadi (in berbero: , Imweden; in arabo: , al-Muwaidun, "gli unitari", "gli attestatori dell'unicità di Dio") furono un movimento religioso e una dinastia berbera di fede musulmana che emerse in opposizione agli Almoravidi, e che governò su una parte del Maghreb e sulla Spagna musulmana dal 1147 al 1269. Fu detta anche dinastia dei Banu Abd al-Mumin (in arabo: Emiro (in arabo: , amir) significa letteralmente "comandante", persona cioè che detiene l'autorità per emettere un ordine (amr) e per vederlo eseguito.