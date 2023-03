Capitale dell Estonia - Cruciverba

L'Estonia (in lingua estone: Eesti), ufficialmente Repubblica d'Estonia (in lingua estone: Eesti Vabariik), con capitale Tallinn, è una repubblica parlamentare situata nell'Europa nord-orientale, confinante a est con la Russia e a sud con la Lettonia e bagnata a nord e a ovest dal Mar Baltico, che la separa dalla Finlandia e dalla Svezia. Inoltre le coste sono frastagliate e fronteggiate da circa 800 isole, tra cui quella di Hiiumaa e Saaremaa.

Tallinn (Reval in tedesco; Tallinna in finlandese; , Tallin in russo; Revalia in italiano storico) è la capitale dell'Estonia, nonché suo porto principale. Situata sulla costa settentrionale del paese ed affacciata sul Mar Baltico, è divisa da 80 chilometri in linea d'aria di mare da Helsinki, quest'ultima situata più a nord. Tallinn, inoltre, è la città più popolosa e maggiore centro economico e commerciale del paese estone.