Candide pellicce - Cruciverba

Colore è un termine utilizzato in araldica per indicare il rosso, l'azzurro, il verde e il nero; ed anche la porpora. I colori più frequenti sono il rosso, l'azzurro e il nero; meno frequenti sono il verde e la porpora. Deve essere considerato come un colore anche il bianco quando espressamente utilizzato per individuare figure o pezze candide e non d'argento.

La Dama con l'ermellino è un dipinto a olio su tavola (54 ×40 cm) di Leonardo da Vinci, databile al 1488-1490. La donna ritratta va quasi sicuramente identificata con Cecilia Gallerani.