Bianco come un cigno - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : CANDIDO

Soluzione e Curiosità per: Bianco come un cigno Il bianco e dolce cigno è un madrigale di Jaques Arcadelt, pubblicato nel 1539 nel primo libro di madrigali dell’autore. Candido, o l'ottimismo (Candide, ou l'Optimisme), è un romanzo filosofico di Voltaire che mira a confutare le dottrine ottimistiche come quella leibniziana. Lo scrittore francese fu stimolato sicuramente dal terremoto di Lisbona del 1755 che distrusse la città, mietendo migliaia di vittime. Voltaire scrisse prima un poema sul cataclisma (1756) e successivamente redasse il Candido (1759); egli scrive il Candido in un periodo successivo a numerose persecuzioni nei suoi confronti che l'hanno portato sulla via di una visione disincantata del mondo. Il romanzo, a dispetto della brevità, è considerato il magnum opus dello scrittore e filosofo "patriarca dell'illuminismo". Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

