Bagna la capitale svizzera - Cruciverba

Il Canton Friburgo o Friborgo (in francese: État de Fribourg; in tedesco: Staat Freiburg; in romancio Chantun Friburg; in svizzero tedesco: Kanton Frybùrg) è un cantone della Svizzera. Il cantone si trova nella parte occidentale della Confederazione. La sua capitale è Friburgo.

L'Aar (o Aare) è un fiume della Svizzera. Nasce nelle Alpi bernesi, forma i laghi di Brienz e di Thun, tocca Berna, per poi sfociare nel Reno.