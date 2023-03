Attività sportiva escursionistica per cani - Cruciverba

Il parco nazionale di Yellowstone (in inglese Yellowstone National Park) è una zona protetta situata negli Stati Uniti, nominata patrimonio mondiale dall'UNESCO e a cavallo di tre stati, ovvero la sezione nord-occidentale del Wyoming (per la maggior parte), il sud-est dell'Idaho (al confine con la foresta nazionale di Caribou-Targhee) e il sud-ovest del Montana (nei pressi della foresta nazionale di Gallatin). Fondato il 1º marzo 1872 dal ...

Gli sport cinofili nascono come prove di selezione di razza, ossia programmi per testare le qualità e il patrimonio genetico del cane ai fini dell'allevamento e della riproduzione. Oggi, pur mantenendo questa loro funzione fondamentale, stanno diventando sempre più il modo per approfondire e migliorare il rapporto col proprio cane; tuttavia, proprio per la funzione selettiva, ENCI rende praticabili le discipline, nelle classi di gara più alte (le classi di accesso di quasi tutte le discipline sono aperte a tutti i cani), solo ai cani dotati di pedigree, ovvero iscritti al L.O.I.. Unica eccezione è l'agility, specialità in cui possono concorrere indistintamente sia i cani di razza che i meticci.