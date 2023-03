Si attende per partire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si attende per partire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : VIA

Soluzione e Curiosità per: Si attende per partire I fobici è un film del 1999 diretto da Giancarlo Scarchilli con Luca Laurenti Daniele Liotti Gianmarco Tognazzi Sabrina Ferilli e Rodolfo Laganà Sigle Valutazione di impatto ambientale – procedura amministrativa finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera

– procedura amministrativa finalizzata ad individuare, descrivere e valutare gli impatti ambientali di un'opera Versatile Interface Adapter – circuito integrato di MOS Technology

– circuito integrato di MOS Technology Virtual Interface Adapter – protocollo di rete

– protocollo di rete Vertical interconnect access (elettronica) Codici VIA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Videira (Brasile)

VIA – codice vettore IATA della compagnia aerea venezuelana Viasa (Venezolana Internacional de Aviación, Sociedad Anónima) Musica Via – album discografico di Marina Arcangeli del 1981

– album discografico di Marina Arcangeli del 1981 Via – brano musicale di Claudio Baglioni del 1981

– brano musicale di Claudio Baglioni del 1981 Via – singolo di Raf del 2001

– singolo di Raf del 2001 VIA (in cirillico: ) – acronimo di - (Vokal'no-Instrumental'nyy ansambl', "complesso vocale/strumentale", in russo), termine che designava i gruppi musicali nell'ex Unione Sovietica Trasporti Via – strada cittadina

– strada cittadina VIA Rail – azienda di trasporto ferroviario del Canada

– azienda di trasporto ferroviario del Canada VIA – compagnia aerea bulgara

– compagnia aerea bulgara Via normale – in alpinismo, un percorso o passaggio alpinistico

– in alpinismo, un percorso o passaggio alpinistico Via d'arrampicata – percorso su roccia in falesia Altro VIA Technologies – produttore di circuiti integrati di Taiwan

– produttore di circuiti integrati di Taiwan Via – in elettronica, connessione elettrica tra strati di rame in un circuito stampato Pagine correlate La via Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «via» Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

Altre risposte alla domanda : Si attende per partire : attende; partire; L ora che si attende Si attende quando si pone una domanda Condizione di chi attende con ottimismo Lo si attende aspettando un miracolo Quelle greche è inutile attenderle La marcia per partire Spartire, misurare Detto: partire è un po Fa partire il treno partire dal porto Cerca altre Definizioni