Apparecchi usati per l aerosol - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Apparecchi usati per l aerosol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INALATORI

Soluzione e Curiosità per: Apparecchi usati per l aerosol L'estintore d'incendio è un apparecchio contenente un agente estinguente che può essere espulso per effetto della pressione interna e diretto su un incendio. La pressione può essere pressione permanente o pressione ottenuta dal rilascio di un gas ausiliario contenuto in una cartuccia. Un inalatore è un dispositivo medico usato per somministrare medicinali attraverso i bronchi e i polmoni. È utilizzato prevalentemente per il trattamento dell'asma e delle malattie polmonari croniche ostruttive (BPCO), ma anche per la somministrazione di altri farmaci, ad esempio l'antinfluenzale Zanamivir. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

