Un amplificatore che viene utilizzato in elettronica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un amplificatore che viene utilizzato in elettronica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : FLIP FLOP

Soluzione e Curiosità per: Un amplificatore che viene utilizzato in elettronica Un amplificatore può essere considerato qualsiasi dispositivo che usa una piccola quantità di energia per comandarne una quantità più grande, sebbene il termine attualmente si riferisca quasi esclusivamente ad un amplificatore elettronico. La relazione tra ingresso e uscita dell'amplificatore, usualmente espressa come funzione della frequenza del segnale di ingresso, è detta funzione di trasferimento dell'amplificatore e l'ampiezza della funzione di trasferimento è detta guadagno. Il flip-flop è un circuito sequenziale, utilizzato per esempio come dispositivo di memoria elementare. Il nome deriva dal rumore che facevano i primi circuiti elettronici di questo tipo, costruiti con dei relè che realizzavano il cambiamento di stato. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

