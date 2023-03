Amore... a luci rosse - Cruciverba

La pornografia (dal greco p, porne, "prostituta" e af, graphè, "disegno" e "scritto, documento" e quindi letteralmente "scrivere riguardo" ...

L'erotismo (dalla lingua greca -eros, la divinità maschile Eros dell'amore) è l'insieme delle varie manifestazioni del desiderio sessuale che attrae verso qualcuno o qualcosa e il tipo di relazione che si instaura tra i soggetti coinvolti. Secondo Platone nel momento in cui ne sentiamo la mancanza l'oggetto erotico ci attira verso di sé con la forza di una calamita (cit dal Simposio). Si può pertanto provare attrazione erotica, spirituale e fisica insieme o separatamente, per una persona, ma anche per la sua rappresentazione (vedi ad es. la leggenda della statua di Pigmalione).