Si affolla durante gli intervalli della commedia - Cruciverba

Con il termine ridotto (a volte sostituito dall'equivalente francese, foyer) si indicano abitualmente le sale di sosta e di trattenimento di un teatro, dove il pubblico si raccoglie negli intervalli e nelle attese. Nel passato queste sale erano spesso deputate al gioco d'azzardo altrimenti vietato. In qualche caso, il nome è usato per indicare una sala minore, accanto alla maggiore d'un teatro, destinata anch'essa agli spettacoli (come ad esempio il Ridotto del Teatro del Popolo).