Adesso... molto in breve - Cruciverba

Soluzione 2 lettere : OR

Soluzione e Curiosità per: Adesso... molto in breve Un medico in famiglia è una serie televisiva italiana prodotta da Publispei e Rai Fiction, andata in onda in prima visione su Raiuno dal 1998 al 2016. Sigle Operational Research – ricerca operativa

– ricerca operativa L'Osservatore Romano Codici OR – codice vettore IATA di Arkefly

– codice vettore IATA di Arkefly or – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua oriya

– codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua oriya OR – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Ourense (Spagna)

– codice ISO 3166-2:ES della provincia di Ourense (Spagna) OR – codice ISO 3166-2:IN di Orissa (India)

– codice ISO 3166-2:IN di Orissa (India) OR – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Oristano (Italia)

– codice ISO 3166-2:IT della provincia di Oristano (Italia) OR – codice ISO 3166-2:MD di Orhei (Moldavia)

– codice ISO 3166-2:MD di Orhei (Moldavia) OR – codice ISO 3166-2:US dell'Oregon (Stati Uniti) Matematica OR – operatore di disgiunzione logica dell'Algebra di Boole Altro Or – abbreviazione di ortoclasio

– abbreviazione di ortoclasio OR – nelle statistiche di vari sport, record olimpico ( Olympic record )

– nelle statistiche di vari sport, record olimpico ( ) OR – Odds ratio

– Odds ratio Or – metallo araldico dorato

– metallo araldico dorato Or – film del 2004 diretto da Keren Yedaya

– film del 2004 diretto da Keren Yedaya Or' – fiume della Russia e del Kazakistan Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «or» Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 13 marzo 2023

