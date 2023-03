Un settore per gli spettatori dell ippodromo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un settore per gli spettatori dell ippodromo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PARTERRE

L'Ippodromo della Favorita è un impianto sportivo della città di Palermo, adibito principalmente alle corse ippiche, al trotto, al galoppo e al salto ostacoli, noto soprattutto per la sua posizione a pochi passi dallo Stadio Renzo Barbera. È stato momentaneamente chiuso il 12 dicembre 2017. Il parterre è un'area del giardino all'italiana ornata da piante, aiuole erbe e arbusti, con scopi principalmente estetici e ornamentali. Parterre di Firenze – Piazza della Libertà, Firenze Parterre di Livorno, ora Parco Pertini

è un'area del giardino all'italiana ornata da piante, aiuole erbe e arbusti, con scopi principalmente estetici e ornamentali. Il parterre , nella terminologia teatrale, è il nome alternativo che si dà all'orchestra e, per estensione, ai posti in platea

, nella terminologia teatrale, è il nome alternativo che si dà all'orchestra e, per estensione, ai posti in platea Il parterre, definisce, in uno stadio, la parte più bassa delle gradinate sotto le tribune, vicina al campo sportivo e dove si sta in piedi Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 12 marzo 2023

