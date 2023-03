Lago vicino a Novgorod - Cruciverba

La Repubblica di Novgorod, nota anche come Terra di Novgorod (in russo: , Zemlja novgorodskaja) fu uno Stato medievale russo che, tra il XII e il XV secolo, si estendeva dal Mar Baltico agli Urali, avendo come proprio centro la città di Velikij Novgorod.

Lago Il'men' – lago della Russia europea

– lago della Russia europea Ilmen – elemento della Cosmologia della Terra di Mezzo