Un isola delle Mascarene - Cruciverba

Le Isole Mascarene o Mascaregne (in francese Îles Mascareignes, in portoghese Ilhas Mascarenhas, in spagnolo Islas Mascareñas) sono un arcipelago dell'Oceano Indiano situato al largo del Madagascar. Prendono il nome dal navigatore portoghese Pedro Mascarenhas che per primo scoprì l'Isola della Riunione nel 1513.

La Riunione (in francese La Réunion), anche Isola della Riunione, è un'isola tropicale dell'oceano Indiano a sud dell'Equatore; costituisce al contempo sia dipartimento che regione d'oltremare della Francia.