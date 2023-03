Un erba infestante - Cruciverba

Con i termini pianta infestante (oppure malerba o popolarmente erbaccia) si intende una pianta che, non rivestendo alcuna funzione ritenuta utile per la produzione agricola, va a danneggiare le piante esistenti entrando in competizione con esse o parassitizzandole.

In senso più ampio il concetto può essere esteso, oltre che alle piante infestanti i campi coltivati, anche alle piante che, crescendo in città in maniera incontrollata, accentuano il problema delle ...

Astronomia

43999 Gramigna – asteroide della fascia principale

Botanica

Gramigna , nome volgare di alcune piante infestanti appartenenti alla famiglia delle poacee, soprattutto ai generi Agropyron e Cynodondi. Tra le più diffuse vi sono: Cynodon dactylon – detta gramigna rossa Agropyron repens – detta gramigna dei medici o anche dente canino

Cinema

L'amante di Gramigna – film del 1969 di Carlo Lizzani ispirato all'omonima novella di Giovanni Verga

Cucina

Gramigna – varietà di pasta corta

Letteratura

L'amante di Gramigna – novella di Giovanni Verga

Musica

Gramigna – gruppo musicale reggae

Persone

Giuliano Gramigna – letterato italiano

