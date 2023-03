Divertirsi un mondo - Cruciverba

Un medico in famiglia è una serie televisiva italiana prodotta da Publispei e Rai Fiction, andata in onda in prima visione su Raiuno dal 1998 al 2016.

Santa Lucia è una canzone napoletana, scritta da Teodoro Cottrau e pubblicata come barcarola a Napoli nel 1849. Lo stesso Cottrau la tradusse in italiano durante la prima fase del Risorgimento, facendola diventare la prima canzone napoletana tradotta nella lingua di Dante.