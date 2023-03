Copricapo invernale - Cruciverba

Il copricapo è un capo di abbigliamento destinato a coprire in modo parziale o totale la testa. Serve per proteggersi dall'eventuale sole, freddo, pioggia oppure per uso estetico o per una protezione igienica, oppure ancora a scopi sociali.

Il passamontagna è un copricapo solitamente di lana (vedi anche il cappellino di lana: la Toque; ed il Chullo) o altri tessuti utilizzato dagli alpinisti per difendersi dal freddo; riveste la testa fino al collo lasciando scoperta solo parte della faccia.