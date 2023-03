Avanzi di edifici - Cruciverba

Matinum o Matino era una città costiera della Daunia durante l'epoca romana, ricordata dai poeti latini Orazio e Lucano. La locazione dell'antica città è probabilmente nel territorio dell'odierna Mattinata in provincia di Foggia, in Contrada Agnuli.

Le rovine (talvolta al singolare rovina) sono i resti di strutture architettoniche costruite dall'uomo. Le strutture una volta completate, con il passare del tempo, sono cadute in uno stato di abbandono dovuto non per forza o non solo alla mancata manutenzione, ma anche a causa di disastri naturali, guerra, atti deliberati di distruzione o spopolamento. Naturalmente anche la meteorizzazione gioca un ruolo fondamentale nel progressivo deterioramento dei monumenti e quindi nella formazione delle rovine.