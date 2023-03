In Austria dopo la prima - Cruciverba

L'Impero austro-ungarico (in tedesco: Österreichisch-Ungarische Monarchie; in ungherese: Osztrák–Magyar Monarchia), o semplicemente Austria-Ungheria (in tedesco: Österreich-Ungarn; in ungherese: Ausztria-Magyarország) fu uno Stato dell'Europa centrale nato nel 1867 con il cosiddetto Ausgleich ("compromesso") tra la nobiltà ungherese e la monarchia asburgica inteso a riformare l'Impero austriaco nato nel 1804.

Sigle

Abbreviazione per ultimo scorso (l'opposto di prossimo venturo )

(l'opposto di ) Abbreviazione per Umidità Specifica

Abbreviazione per Unione Sportiva

Abbreviazione per Stati Uniti d'America

In Archeologia, nella schedatura dei dati rilevati in fase di scavo, è la sigla che sta per Unità Stratigrafica

Cinema

Noi (Us) – film del 2019 diretto da Jordan Peele

Codici

US – codice vettore IATA di US Airways

US – codice ISO 3166-1 alpha-2 degli Stati Uniti d'America

US – codice ISO 3166-2:CZ della Regione di Ústí nad Labem (Repubblica Ceca)

US – codice ISO 3166-2:SV di Usulután (El Salvador)

Geografia

Us – comune francese della Val-d'Oise

Us – comune francese della Val-d'Oise
Us – fiume della Russia siberiana

Informatica

.us – dominio di primo livello degli Stati Uniti d'America

Letteratura

Noi (Us) – romanzo di Richard Mason del 2004

Musica

Us – album di Nick Kamen del 1988

