Antica regione storica delI Italia meridionale - Cruciverba

Budapest ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['budpt]; pronuncia italiana: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'budapest/ o Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/buda'pst/) è la capitale e la maggiore città dell’Ungheria. Amministrata come un comune autonomo, ...

Il Sannio (Samnium in latino, Safinim in osco) era la regione dell'Italia antica abitata dal popolo dei Sanniti (in latino Samnites, in osco Safineis) tra il VII-VI secolo a.C. e il I secolo d. C. Comprendeva buona parte dell'attuale Molise (eccetto la fascia litoranea) nonché il settore meridionale dell'Abruzzo e le aree nord-orientali della Campania, oltre a racchiudere alcune ristrette zone interne del Lazio sud-orientale e della Puglia e della Basilicata nord-occidentali.