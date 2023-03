Serve a chiudere i jeans... in un lampo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Serve a chiudere i jeans... in un lampo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CERNIERA

Soluzione e Curiosità per: Serve a chiudere i jeans... in un lampo Raccoglie i termini inerenti al cucito, alla sartoria e al ricamo. Cerniera – in meccanica, vincolo che permette ad un corpo di ruotare, ma gli impedisce di traslare

– in meccanica, vincolo che permette ad un corpo di ruotare, ma gli impedisce di traslare Cerniera lampo – tipo di chiusura per capi d'abbigliamento, borse ecc.

– tipo di chiusura per capi d'abbigliamento, borse ecc. Cerniera – gioco enigmistico Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 marzo 2023

