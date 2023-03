Un romanzo di James Joyce: Gente di __ - Cruciverba

Gente di Dublino (Dubliners), conosciuto anche come I dublinesi, è un libro scritto da James Joyce (con lo pseudonimo di Stephen Daedalus) pubblicato nel 1914, considerato un capolavoro della letteratura europea moderna.

Dublino ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[du'blino]; in inglese Dublin, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['dbln]; in irlandese Baile Átha Cliath, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['bal 'a 'cli], traducibile in "città del guado della staccionata", e conosciuta anche come Áth Cliath o, più anticamente, Dubhlind/Duibhlind, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[dili(d)], "stagno nero", da cui appunto deriva il toponimo inglese) è la capitale della Repubblica d'Irlanda, oltre che la città più grande e popolata di tutta l'isola. Gli abitanti sono complessivamente 554 554, ma se si considera l'area metropolitana superano il milione. La città è in continua espansione urbanistica ed economica da qualche decennio, e contribuisce al PIL della Repubblica con 60 miliardi di euro.