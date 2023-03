Ripulire i fondali con l apposita escavatrice - Cruciverba

Un rampino detto anche grappino o raffio è un attrezzo formato da vari ganci (o nel caso del raffio anche uno solo) attaccati ad una corda, e viene lanciato, sparato, calato o attaccato a mano in un luogo dove almeno un gancio possa fare presa. Generalmente vengono usati per fissare temporaneamente un capo di una corda, ma anche per dragare il fondo di un corso d'acqua per trovare oggetti sommersi.