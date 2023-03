Regione del Canada che dà il nome a un cane nero - Cruciverba

Il grande cane giapponese o akita americano è una razza di cane giapponese, riconosciuta recentemente dalla Federazione cinologica internazionale, mentre in precedenza era considerata una varietà di Akita Inu. È allevata soprattutto negli Stati Uniti, paese in cui la razza è nota semplicemente come akita, essendo l'unica riconosciuta dall'American Kennel Club. Rispetto all'Akita Inu è più massiccio e pesante; un'altra differenza è che lo standard riconosce tutti i colori.

Terranova (in inglese: Newfoundland, in francese: Terre-Neuve; in gaelico canadese: Talamh an Èisg; in micmac: Ktaqmkuk) è un'isola canadese dell'oceano Atlantico di 111390 km² e 512 930 abitanti. Fa parte della provincia di Terranova e Labrador, il cui capoluogo, Saint John's, si trova nell'isola. Centri principali sono Corner Brook, Grand Falls, Placentia e Carbonear.