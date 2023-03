C è quello dei Dardanelli e quello di Gibilterra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello dei Dardanelli e quello di Gibilterra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STRETTO

Soluzione e Curiosità per: C e quello dei Dardanelli e quello di Gibilterra Lo stretto dei Dardanelli (in turco: Çanakkale Bogazi), anticamente chiamato Ellesponto (nella letteratura classica è noto come Hellespontus, Hellespontium Pelagus, Rectum Hellesponticum, o Fretum Hellesponticum), è uno stretto di mare turco che collega il mar di Marmara all'Egeo e che, assieme allo stretto del Bosforo, fa da confine fra Europa e Asia. Uno stretto è un braccio di acqua tra due terre che collega due bacini di acqua contigui. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 marzo 2023

