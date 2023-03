Per lo scultore è come fosse il suo pennello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per lo scultore è come fosse il suo pennello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SCALPELLO

Soluzione e Curiosità per: Per lo scultore e come fosse il suo pennello Il ristorante Il Pennello nacque a Firenze nel locale in cui si trovava l'antica osteria del pittore Mariotto Albertinelli che, come dice il Vasari nelle Vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori, Lo scalpello è un utensile che serve per asportare parti di materiale in forma di schegge. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 marzo 2023

