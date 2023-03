Per augurare ulteriori risultati: ad __ lat - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Per augurare ulteriori risultati: ad __ lat. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MAIORA

Soluzione e Curiosità per: Per augurare ulteriori risultati: ad lat Ciò che oggi s'intende con dialetto romanesco è un codice linguistico molto simile all'italiano, tanto da essere considerato spesso più una "parlata" (un accento) che un dialetto. Tipologicamente può essere considerato un dialetto nel senso anglo-francese, ma non nell'accezione italiana. Ad maiora è una locuzione latina utilizzata come formula di augurio di conseguire risultati sempre più positivi nel proprio lavoro, nell'ambito degli studi, o nella propria relazione sentimentale. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 marzo 2023

