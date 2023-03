Non in salute, infermi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non in salute, infermi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MALATI

Soluzione e Curiosità per: Non in salute infermi L'unzione degli infermi è un rito celebrato da diverse Chiese cristiane: consiste in una preghiera che si fa per un ammalato e nell'unzione dello stesso con dell'olio, appositamente benedetto per questo uso. Malati di sesso è un film italiano del 2018 diretto da Claudio Cicconetti. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 marzo 2023

