Nikita, il leader russo della destalinizzazione - Cruciverba

Nikita Sergeevic Chrušcëv (in russo: ´ ´ , in ucraino: , traslitterato: Mykyta Serhijovyc Chrušcov, spesso trascritto in italiano come Krusciov /Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">n'ki.t sr'ge.j.vt xr'f/ ; Kalinovka, 15 aprile 1894 – Mosca, 11 settembre 1971) è stato un politico e militare sovietico, segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica dal 1953 al 1964. Dopo le lotte per il potere seguite alla morte di Iosif Stalin (1953) e il breve periodo alla guida di Georgij Malenkov, Chrušcëv divenne il leader dell'Unione Sovietica. Fu il Primo Segretario del Comitato Centrale del PCUS a denunciare pubblicamente i crimini di Stalin, dando avvio alla cosiddetta "destalinizzazione" (in un’era nota come il “disgelo”), e anche il primo leader sovietico a visitare gli Stati Uniti d'America (il 15 settembre 1959), Paese con cui intese stabilire un rapporto di pacifica, sebbene competitiva, "coesistenza".