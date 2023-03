Le grotte degli uomini preistorici - Cruciverba

La Preistoria è convenzionalmente definita come il primo periodo della storia umana, compreso tra le prime testimonianze della presenza dell'uomo e i più antichi documenti scritti. La Preistoria finisce quindi quando gli uomini cominciano a lasciare traccia del proprio pensiero tramite la scrittura, la cui invenzione avvenne in Egitto e in Mesopotamia nel 3500-3200 a.C. in Cina intorno al 1200 a.C. nella valle dell'Indo intorno al 2200 a.C. in Mesoamerica intorno al 600 a.C. e che si ...

Una grotta (chiamata anche caverna) è, nel suo significato più ampio, un qualsiasi tipo di vuoto o cavità sotterranea, sia naturale sia artificiale ovvero una cavità più o meno estesa del terreno sottostante il suolo (ambiente ipogeo), ampiamente studiato nell'ambito della speleologia.