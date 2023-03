Dipinti come la Gioconda di Leonardo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dipinti come la Gioconda di Leonardo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RITRATTI

Soluzione e Curiosità per: Dipinti come la Gioconda di Leonardo La Gioconda, nota anche come Monna Lisa, è un dipinto a olio su tavola di pioppo realizzato da Leonardo da Vinci (77 × 53 cm e 13 mm di spessore), databile al 1503-1506 circa e conservato nel Museo del Louvre di Parigi. Ritratti (plurale di ritratto) può riferirsi a: Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 marzo 2023

