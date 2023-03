Ex difensore brasiliano della Roma detto Pluto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ex difensore brasiliano della Roma detto Pluto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ALDAIR

Soluzione e Curiosità per: Ex difensore brasiliano della Roma detto Pluto Aldair Nascimento do Santos, noto semplicemente come Aldair (Ilhéus, 30 novembre 1965), è un dirigente sportivo ed ex calciatore brasiliano, di ruolo difensore, campione del mondo con la nazionale brasiliana nel 1994. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 marzo 2023

