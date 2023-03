La città toscana celebre per il suo marmo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città toscana celebre per il suo marmo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CARRARA

Soluzione e Curiosità per: La citta toscana celebre per il suo marmo Il Granducato di Toscana fu un antico Stato italiano esistito per duecentonovanta anni, tra il 1569 e il 1859, costituito con una bolla emessa da papa Pio V il 27 agosto 1569, dopo la conquista della repubblica di Siena da parte della dinastia dei Medici, reggitori della Repubblica di Firenze, nella fase conclusiva delle guerre d'Italia del XVI secolo. Fino alla seconda metà del XVIII secolo fu uno ... Carrara (Carara in dialetto carrarese) è un comune italiano di 60 309 abitanti della provincia di Massa-Carrara in Toscana, situato tra il litorale tirrenico e le Alpi Apuane. È centro di rilevanza internazionale per l'estrazione, la lavorazione e il commercio del marmo, noto con il nome di marmo di Carrara. Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 10 marzo 2023

