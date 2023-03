La città svizzera che fu culla del Dadaismo - Cruciverba

Zurigo (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/u'rigo/; in tedesco Zürich, pronunciato Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['ç]; in francese Zurich, Questa è una trascrizione IPA ...

Zurigo (Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/u'rigo/; in tedesco Zürich, pronunciato Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['ç]; in francese Zurich, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[zy'ik]; in romancio Turitg; in latino Turicum) è, con 434 436 abitanti, la maggiore città della Svizzera, nonché il capoluogo del cantone omonimo. È divisa in 12 quartieri. L'agglomerato urbano raggiunge 1,3 milioni di abitanti e la sua regione metropolitana 1,83 milioni.