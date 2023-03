Alex, padre comboniano e attivista politico - Cruciverba

Il pacifismo è una filosofia che rappresenta il rifiuto della guerra e diversi movimenti sociali che nel corso della storia hanno agito ed agiscono affinché tale filosofia venga messa in pratica. Secondo il Dizionario Italiano De Mauro, l'aggettivo "pacifista" è attestato dal 1905, come derivato dall'aggettivo francese pacifique. Il sostantivo "pacifismo" invece è attestato tre anni dopo, nel 1908. La data non sembra casuale, in quanto nel 1907 per la prima volta un italiano, ...

Padre Alessandro Zanotelli, noto più spesso come padre Alex Zanotelli (Livo, 26 agosto 1938), è un religioso, presbitero e missionario italiano, facente parte della comunità missionaria dei Comboniani.