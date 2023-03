Viene proposto alla carica in rappresentanza di uno schieramento politico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Viene proposto alla carica in rappresentanza di uno schieramento politico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 19 lettere : CANDIDATO DI BANDIERA

Soluzione e Curiosità per: Viene proposto alla carica in rappresentanza di uno schieramento politico Vittorio Umberto Antonio Maria Sgarbi (Ferrara, 8 maggio 1952) è un critico d'arte, storico dell'arte, saggista, politico, personaggio televisivo e opinionista italiano. Carlo Nordio (Treviso, 6 febbraio 1947) è un saggista, politico ed ex magistrato italiano, celebre per diverse inchieste giudiziarie. Dal 22 ottobre 2022 è ministro della giustizia nel governo Meloni. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

