Il video che permette di non ricorrere alla tastiera - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il video che permette di non ricorrere alla tastiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : TOUCHSCREEN

Soluzione e Curiosità per: Il video che permette di non ricorrere alla tastiera L'Apple II (a volte trascritto come Apple ][ o Apple //) è un home computer prodotto da Apple, tra i primi realizzati su scala industriale a riscuotere un enorme successo commerciale: complessivamente si stima ne siano stati venduti quasi 5 milioni di esemplari. È considerato il computer che più di ogni altro ha influenzato il mondo degli home computer ed è anche il computer più longevo di tutti i tempi: presentato il 16 aprile 1977 durante la prima edizione della Fiera ... Il touch screen o touchscreen (in italiano raramente "schermo tattile" o "schermo sensibile al tocco") è un particolare dispositivo elettronico, frutto dell'unione di uno schermo e un digitalizzatore, che permette all'utente di interagire con un'interfaccia grafica mediante le dita o particolari oggetti. Il touch screen è allo stesso tempo un dispositivo di input e output. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

