La Via tra Venezia e Ravenna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Via tra Venezia e Ravenna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROMEA

Soluzione e Curiosità per: La Via tra Venezia e Ravenna Ravenna (, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ra'venna/ o Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/ra'vnna/; Ravèna in romagnolo) è un comune italiano di 155 868 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. È la città più grande e storicamente più importante della Romagna; il suo territorio comunale è il secondo in ... Nel Medioevo erano chiamate vie romee (o romane, o romipete) le strade che i pellegrini percorrevano verso Roma, la città che costituiva una delle principali mete, con Gerusalemme e Santiago di Compostela, della Cristianità occidentale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

