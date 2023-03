Il veicolo in cui spesso si intonano cori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il veicolo in cui spesso si intonano cori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PULLMANN

Soluzione e Curiosità per: Il veicolo in cui spesso si intonano cori Priscilla, la regina del deserto è un musical su soggetto del regista e sceneggiatore australiano Stephan Elliott e dello sceneggiatore Allan Scott, realizzato utilizzando note canzoni come colonna sonora. Adattato dal film di Elliott del 1994 film Priscilla - La regina del deserto, narra la storia di due drag queen e di una transgender, che decidono di realizzare uno spettacolo ad Alice Springs, una città nel deserto australiano. Mentre si dirigono ad ovest di Sydney a bordo del loro autobus, Priscilla, i tre amici vengono alla ribalta di una commedia degli errori, incontrando una serie di personaggi strani ed incorrendo in episodi di omofobia, mentre cercano di trovare nuovi orizzonti. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 9 marzo 2023

